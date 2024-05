Invasão de fã e ofensas a Davi: Wanessa reúne ex-BBBs em show tumultuado

Wanessa Camargo fez seu primeiro show após o BBB (Globo) nesta sexta-feira (10), em São Paulo.

O que aconteceu

Um fã invadiu o palco, arrancou o microfone das mãos de Wanessa e acabou tirado à força por seguranças. A cantora tentou apaziguar a situação, mas o rapaz resistiu ao ser retirado pelos seguranças.Após o rapaz dizer que Wanessa foi a campeã do BBB, o público puxou um coro de "Ei, Davi, vai tomar no c*". Wanessa foi expulsa do reality por agredir Davi.

A cantora pediu para os fãs pararem com as ofensas. "Eu agradeço o carinho de vocês, o respeito de vocês, por vocês nunca terem largado a minha mão em nenhum momento. Eu sei que vocês sabem quem eu sou."