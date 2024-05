Funcionário de transportadora é demitido após ser exposto por presidente do UFC

Presidente do UFC, Dana White está acostumado a cobrar excelência no trabalho e a punir - até mesmo com a dispensa - aqueles que não produzem o esperado pelo maior evento de MMA do planeta. Só que, desta vez, o mandatário do Ultimate foi responsável indireto pela demissão de um funcionário de outra empresa.

Há alguns dias, Dana compartilhou nas suas redes sociais um vídeo gravado por ele enquanto andava de carro pelas ruas de Nova York (EUA). No registro é possível ver um funcionário da FedEx (Federal Express) - companhia de logística especializada em remessa expressa de correspondência, documentos e objetos - jogando as encomendas sem qualquer cuidado dentro do caminhão da empresa. Atenta à repercussão negativa das imagens publicadas pelo presidente do UFC, a transportadora norte-americana agiu rapidamente e afastou o funcionário do seu serviço.

"O comportamento retratado no vídeo é inaceitável e inconsistente com o profissionalismo que a FedEx demonstra todos os dias. Nós estamos empenhados em tratar as embalagens dos nossos clientes com o máximo cuidado, e este motorista não está mais fornecendo serviços para nossa empresa como resultado desse comportamento", declarou a FedEx, em comunicado enviado ao site 'TMZ'.