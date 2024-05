Rodrigo Zé Colmeia vence a balança e confirma primeira luta principal no UFC St Louis

Na manhã desta sexta-feira (10), foi realizada a pesagem oficial do UFC St Louis, com 25 dos 26 atletas envolvidos no card vencendo a balança e, assim, confirmando 12 das 13 lutas programadas. O destaque ficou para o brasileiro Rodrigo Nascimento, que terá a chance de liderar seu primeiro show dentro do Ultimate. Primeiro a despontar no palco, 'Zé Colmeia' cravou 120,2 kg (veja abaixo ou clique aqui), cerca de 500 gramas mais pesado que seu rival Derrick Lewis, que atingiu 119,7 kg.

Número 15 do ranking, Rodrigo chega embalado por três vitórias consecutivas. E no UFC St Louis, o brasileiro terá uma chance de ouro pela frente. Afinal de contas, caso tenha o braço erguido, Zé Colmeia provavelmente 'roubará' a 12ª posição de Lewis e, de quebra, terá em seu currículo um triunfo contra o maior nocauteador da história da empresa e um dos pesos-pesados mais populares do plantel do Ultimate.

Luta cancelada

O único atleta a ter problemas com o corte de peso foi Jared Gooden. Por conta de complicações médicas, o americano sequer subiu na balança para tentar atingir o limite dos meio-médios (77 kg). Sendo assim, o Ultimate anunciou que seu combate contra o francês Kevin Jousset foi cancelado e retirado do evento.