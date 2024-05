Veterano do UFC, Derrick Lewis surpreende antes de luta com Zé Colmeia: "Esse é meu auge"

Aos 39 anos de idade, Derrick Lewis trilhou uma longa jornada como atleta profissional de MMA, iniciada ainda em 2010. Só no Ultimate, desde sua estreia, em 2014, o peso-pesado já disputou 28 combates. Com tamanha bagagem na modalidade e prestes a voltar a competir no octógono mais famoso do mundo, o americano surpreendeu em conversa com a imprensa. Antes de entrar em ação no UFC St Louis deste sábado (11), contra Rodrigo Zé Colmeia, 'The Black Beast', como é conhecido, ressaltou que se sente em seu auge - mesmo com a idade avançada e com recentes resultados adversos.

Durante participação no 'media day' do evento, Lewis ressaltou que está bastante motivado para o confronto, destacando sua forma física ideal, sem qualquer tipo de contusão. Confiante, o maior nocauteador da história do Ultimate, com 14, ao todo, projetou apresentar algo 'fora da caixinha' no embate contra o brasileiro.

"Estou mais ansioso por essa luta do que para qualquer outra luta que já tive. Treinei duro para essa e não tenho lesões vindo para essa luta. Estou me sentindo saudável, me sentindo muito bem agora. Realmente sinto que esse é o meu auge. Quando estava com meus 20, 30 anos, não me sentia tão bem assim. Agora estou me sentindo fantástico. Quero fazer algo especial. Venho trabalhando isso na minha garagem, meu treinador não sabe de nada disso. Então o que vou tentar no primeiro minuto da luta, meu treinador não faz ideia. Então se vocês me virem fazendo alguma loucura, saibam que não foi ideia dos meus treinadores. É ideia minha. Isso é o quão bem estou me sentindo no momento", destacou Lewis, de acordo com o site 'MMA Junkie'.