Karine Killer vence Ariane Lipski em duelo de ex-parceiras no UFC Vegas 91

No duelo verde-amarelo do UFC Vegas 91, realizado neste sábado (27), Karine Killer levou a melhor sobre Ariane Lipski. Em uma luta entre ex-parceiras de treino, a atleta de Dourados, no Mato Grosso do Sul, soube aproveitar sua vantagem no grappling para vencer a curitibana na decisão unânime dos juízes.

Com o resultado, Karine ampliou sua sequência positiva na organização e pode subir mais um degrau no ranking peso-mosca (57 kg). Agora, Killer soma quatro vitórias consecutivas no Ultimate - três delas por finalização - e já começa a sonhar com uma vaga no top 10 da divisão.

Por outro lado, Ariane vê sua sequência de vitórias ser interrompida pela antiga companheira de treinos. Além de ter seu momento de ascensão na liga freado, a curitibana pode perder a 12ª posição no ranking até 57 kg feminino do UFC para a compatriota.