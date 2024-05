A mensagem de Antero Greco

Que responsabilidade.

Que honra.

Antero é muito mais do que aquele cara que nos divertia no fim de noite.

Antero é um puta jornalista, grande companheiro, além de homem culto, educado, leitor voraz, dono de ótimo texto e uma pessoa extremamente bem humorada.

Como se percebia ao lado do incomparável Paulo Amigão Soares.

No dia 1° de janeiro enviei a ele uma mensagem de feliz ano novo. Recebi um áudio carinhoso no qual ele retribuía os votos e me lembrava que estávamos por marcar um café dia desses. "Para falar coisas sérias e algumas besteirinhas", completou.