Para que serve a tristeza? Para que olhar e dar palavras à tragédia?

Mario Quintana está coberto de água até o peito. Talvez alguém lhe conte que a cidade onde nasceu foi devastada pela enchente, que a casa de sua infância ficou inteira submersa. Do banco em que está, é possível que veja o hotel onde morou tantos anos, o prédio que hoje o homenageia. Hoje não: hoje o prédio é o mais úmido dos desertos, é um lago de águas turvas e silentes. A livraria da esquina também se calou, inundou-se de mudez, e chora o livreiro. Quintana é apenas uma estátua que conversa com outra estátua na praça da Alfândega, conversa com um Drummond de pernas rijas e marrons mergulhadas no tormento. Mas eu os acompanho no silêncio e me pergunto, ainda inerte: para que serve, afinal, a tristeza?

Os poetas Carlos Drummond de Andrade e Mario Quintana, em escultura de Xico Stockinger, em Porto Alegre Imagem: Cris Gutkoski/UOL

Ali na praça vazia ainda ecoam os berros da humana turba, arrebatada e inquieta, os berros que romperam a tranquilidade dos poetas. Ali ainda ouvem, os que não dispõem de ouvidos, as vozes distantes das quatrocentas cidades fustigadas pela chuva, tantas agora imersas. É possível que lhes chegue o choro da mãe que perdeu sua filha bem quando um barco as salvava, o desespero mudo da mulher vendo a menina sumir em águas austeras, águas de sua própria casa. É possível que os alcance o latido de mil cães abandonados, e o lento ruminar de um único cavalo, pássaro equino empoleirado há dias num telhado de zinco. Drummond comenta com Quintana, um tanto assustado: "Vi moças gritando numa tempestade. O que elas diziam o vento largava, logo devolvia. Pálido escutava, não compreendia."