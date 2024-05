Blachowicz afirma que Jon Jones subiu para os pesados para evitar enfrentá-lo

Sem lutar desde julho, Jan Blachowicz não esquece Jon Jones e muito por conta de um acontecimento ocorrido em 2020. Na ocasião, 'Bones', como campeão dos meio-pesados (93 kg) do UFC, viu de perto o polonês nocautear Corey Anderson e, ao ser desafiado, pareceu ter concordado em realizar o combate, mas ele nunca aconteceu. Sendo assim, o veterano está engasgado com o americano até hoje.

Tanto que Blachowicz afirmou que Jones decidiu trocar os meio-pesados pelos pesados justamente para não ter que enfrentá-lo. Vale pontuar que, no mesmo ano, o americano optou por abrir mão do cinturão da categoria na busca pelo sonho de se tornar campeão da divisão de cima, tendo sucesso em 2023. De todo modo, o polonês não desiste de encarar 'Bones' e até se mostra disposto a subir de peso para tornar o duelo realidade.

"No momento, sou um pesado, então é fácil chegar aos pesados. Gostaria de vê-lo lutar contra Aspinall, Alex e comigo. Ele escapou para os pesados, porque eu estava no auge quando ele saiu. Ele sabia que, se me encontrasse, iria perder. Essa foi a sua melhor decisão, ir para os pesados. Ele me prometeu essa luta, então espero que sim, algum dia, talvez. Talvez não na academia, mas em algum lugar", declarou o ex-campeão do UFC, em entrevista ao canal do 'YouTube' 'Fanatics View'.