Saiba como assistir o UFC St Louis, show liderado por Zé Colmeia vs Derrick Lewis

Depois de promover a edição de número 301 no Rio de Janeiro (RJ), o Ultimate retorna aos Estados Unidos para a realização de mais um evento. Liderado por um duelo de pesos-pesados entre Rodrigo Zé Colmeia e Derrick Lewis, o UFC St Louis contará com a transmissão na íntegra do 'Fight Pass' - serviço de streaming da entidade - a partir das 17 horas (horário de Brasília).

Escalado para sua primeira luta principal no UFC, Zé Colmeia terá uma oportunidade de ouro para mudar de patamar e subir alguns degraus no ranking da categoria, onde ocupa atualmente a 15ª posição. Para isso, o mineiro precisará encontrar uma forma de conter o ímpeto na trocação do ex-desafiante ao título dos pesados Derrick Lewis, recordista de vitórias por nocaute (14) na história da organização, e impor seu jogo.

Esquadrão Brasileiro no UFC St Louis

Além de Rodrigo Zé Colmeia, o Esquadrão Brasileiro contará com outros dois representantes no octógono do UFC St Louis. Pelo card preliminar, a 'Baby Shark' Tabatha Ricci medirá forças com Tecia Pennington (anteriormente conhecida como Tecia Torres). Por sua vez, o peso-leve (70 kg) Diego Ferreira encara Mateusz Rebecki na parcela principal do show deste sábado.