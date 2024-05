Protagonismo e rival popular! Como o UFC St Louis pode 'mudar patamar' de Zé Colmeia

"O Derrick Lewis é um cara que tem muito nome. Eu estou muito feliz de lutar com ele. A galera aqui (nos EUA) adora ele. Até eu mesmo acho ele muito engraçado, o estilo dele, é um cara muito cômico. Mas isso não vai mudar nada, porque sábado agora eu vou sair de lá com a vitória, sem sombra de dúvidas, essa luta vai me jogar em um novo patamar", projetou Rodrigo, em entrevista exclusiva à Ag Fight.

Primeira luta principal no UFC

Atleta do Ultimate desde 2020 e com seis lutas disputadas na empresa até então, Zé Colmeia recebeu a primeira chance de liderar um evento. E a novidade pegou o peso-pesado de surpresa. Em conversa com a Ag Fight, Rodrigo admitiu que não esperava receber essa responsabilidade tão cedo e que, a priori, seu embate contra Derrick Lewis não seria a atração principal do UFC St Louis - mas os planos da companhia mudaram a seu favor.

"Vou mudar meu nome. Vai ser Rodrigo 'main event' Nascimento agora (risos). Chegou meu dia, estou feliz com a oportunidade. Meu empresário arrumou essa luta para mim, a gente renovou o contrato. Ele me ligou há um tempo atrás e falou que a gente seria o 'main event'. Fiquei feliz demais. Tinha fechado no 'co-main event' primeiro, aí depois algumas semanas antes da luta ele ligou dizendo que eu era o 'main event'. Eu pensava (em liderar um card do UFC), mas não achei que iria acontecer tão rápido assim. Não achei que me dariam um 'main event' por agora. Mas deu tudo certo, graças a Deus", relembrou o atleta de Belo Horizonte (MG).

Profissional de MMA desde 2012, Zé Colmeia já competiu em 13 oportunidades. Aos 31 anos de idade, o brasileiro ainda tem vida longa no esporte, visto que a divisão dos pesados tende a ser a mais longeva da modalidade. Até o momento, Rodrigo Nascimento detém um cartel composto por 11 vitórias, uma derrota e um 'no contest' (luta sem resultado).