Michel Pereira revela que recusou luta contra parceiro de treino no UFC

Um dos lutadores de MMA mais populares do Brasil na atualidade, Michel Pereira tratou de colocar um ponto final em um rumor envolvendo seu nome no UFC, na última quinta-feira (9). Após impressionar e vencer Ihor Potieria, no Rio de Janeiro, o 'Paraense Voador' foi apontado por alguns veículos de imprensa como próximo adversário de Roman Dolidze, em junho. No entanto, o atleta nega que vá enfrentar o georgiano na sequência.

Através da ferramenta 'Stories' (veja abaixo ou clique aqui), Michel explicou que recusou enfrentar Dolidze por ele ser seu parceiro de treino na academia 'Xtreme Couture' e também porque, caso topasse, não teria tempo de encontrar uma nova equipe e realizar uma preparação adequada para a luta. É bem verdade que o duelo poderia aproximar o 'Paraense Voador' do top-10 do peso-médio (84 kg), já que passou a integrar o 13º lugar, enquanto Roman se fixou na 11ª posição. De todo modo, Pereira admitiu que foi surpreendido com o 'sim' do profissional.

"Tem um negócio de uma luta que soltaram aí, mas não aceitei não. O Roman treina comigo todo dia no Instituto de Performance, na Xtreme. Ele aceitou, mas não aceitei. Para mim, agora não é o momento de lutar com ele. Se ele aceitou, problema dele. Fiquei até surpreso quando ele aceitou. Não aceitei essa luta não. Se fosse com outro aceitaria, mas como é com ele, agora não é o momento de lutar com ele ainda não. Para mim, era meu amigo, meu parceiro de treino, na minha cabeça, mas vi que não é. Como treinamos na mesma academia, eu teria que procurar outra academia para treinar, teria que me organizar para fazer uma luta com ele", declarou o lutador.