Matheus Nicolau é nocauteado e se afasta de 'title shot' nos moscas do UFC

Quinto colocado no ranking peso-mosca (57 kg) do UFC, Matheus Nicolau sonhava com uma chance de disputar o cinturão peso-mosca (57 kg) da organização. Porém, em sua primeira luta principal no evento, neste sábado (27), o brasileiro foi nocauteado pelo ex-desafiante ao título Alex Perez e se afastou do 'title shot'.

Com o resultado, Matheus chegou à segunda derrota consecutiva na liga - a primeira sequência negativa de sua carreira no MMA profissional. Além disso, é provável que o atleta da equipe 'Nova União' perca sua posição no top 5 do ranking dos moscas para seu algoz no UFC Vegas 91, Alex Perez, que atualmente ocupa o 8º lugar na classificação.

A luta

O combate começou tenso, com muito estudo e pouca ação. Depois dos primeiros dois minutos de luta, Perez partiu para cima com uma rápida combinação de golpes que ficaram na guarda do brasileiro. Com exceção de alguns momentos na reta final do round, Matheus encontrou dificuldade para encontrar a distância certa e atacar o americano.