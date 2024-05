Paddy Pimblett dá sinal verde para luta com Renato Moicano no UFC Manchester

Rivalidade Moicano vs Pimblett

Visto por parte da comunidade do MMA como uma futura estrela do Ultimate e, potencialmente, um 'substituto' de Conor McGregor, Paddy Pimblett virou um dos alvos de Renato Moicano desde o ano passado, mesmo sem fazer parte do ranking dos leves. O interesse do brasileiro pode ser explicado pelo seu mantra: 'Moicano wants money' ('Moicano quer dinheiro'), já que um confronto contra a jovem promessa da divisão pode gerar um retorno comercial e financeiro maior do que muitos atletas mais renomados da categoria.

Por sua vez, Pimblett ganharia muito prestígio no aspecto esportivo caso conseguisse derrotar o talentoso atleta brasileiro, que vem de três vitórias seguidas e ocupa a 10º colocação no ranking até 70 kg do UFC. Sendo assim, o inglês - assim como Moicano - também parece bastante interessado no possível duelo entre eles. Resta saber se a organização presidida por Dana White vai aprovar o acordo prévio entre os lutadores e promover essa disputa.

