UFC St. Louis: onde assistir e card completo do evento Lewis X Nascimento

O brasileiro Rodrigo Nascimento, o Zé Colmeia, encara o norte-americano Derrick Lewis na luta principal do UFC St. Louis deste sábado (11).

O evento será transmitido ao vivo pelo UFC Fight Pass. O UOL Esporte transmite as três primeiras lutas do card preliminar em seu canal no YouTube.

O card preliminar começa às 17h (de Brasília), e o principal às 20h. Será a primeira vez que Rodrigo Nascimento encabeça um evento. Ele é o atual 15º colocado no peso-pesado, vem de três vitórias seguidas e quer superar o 12º do ranking da divisão.