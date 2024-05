Rivalidade em alta! O'Malley divulga novo vídeo de sparring e provoca Pantoja; veja

Entenda a rivalidade entre O'Malley e Pantoja

Ainda em 2021, quando ambos ainda buscavam chegar ao título de suas respectivas categorias no Ultimate, Sean O'Malley deu o pontapé inicial na rivalidade com Alexandre Pantoja ao revelar, em seu canal do Youtube, que havia nocauteado o carioca durante uma antiga sessão de treinos no começo de sua carreira. Em resposta, o atual campeão dos moscas do UFC criticou 'Sugar' por expor detalhes do treinamento realizado na academia 'MMA Lab', no Arizona (EUA), uma prática considerada antiética entre os lutadores.

À época, o brasileiro ainda alegou que, apesar de ter realmente sentido o golpe aplicado por O'Malley no começo do sparring, o treino continuou e ele teria dado o troco no americano. A partir de então, os dois lutadores passaram a trocar provocações pela imprensa e nas redes sociais, o que gerou especulações sobre um possível duelo dentro do cage entre os campeões do UFC - possibilidade já aprovada por ambos, inclusive.

1st round Tko 2016. undefeated. Henry in his corner he was crying. pic.twitter.com/MUmwTsUMN1

