Junior Dublê inova e sugere luta de boxe entre 'vítimas de Popó' contra Bambam

O que Kleber Bambam e Junior Dublê têm em comum? Ambos foram rapidamente derrotados pelo tetracampeão mundial de boxe, Acelino Popó Freitas, no evento 'Fight Music Show'. E tal histórico que une a dupla pode ser a faísca necessária para promover um novo confronto em cima dos ringues. Ao menos esta é a ideia do digital influencer, que sugeriu um duelo de 'vítimas' do pugilista baiano ao ex-campeão do Big Brother Brasil.

Através da ferramenta 'stories' do Instagram, Junior Dublê propôs que ele e Bambam medissem forças futuramente em um duelo de boxe. Em agosto de 2023, o 'cover' do ator Vin Diesel não teve chances contra Popó, mesmo tendo uma vantagem de peso. Já em fevereiro de 2024, foi a vez do ex-BBB sucumbir em apenas 36 segundos diante do ímpeto do tetracampeão mundial da nobre arte.

"Tá vendo? Ontem, o Fight Music Show postou o Bambam lá, grande abraço Bambam. O Fight Music postou e o Mamá foi lá e me marcou. Eu aceito. Bota aí, eu e Bambam lá no evento. Eu aceito, é só chamar, só falta ele aceitar, tá ligado? Se ele aceitar, estamos dentro. O pau vai quebrar, vamos fazer um show maneiro para a galera. Vamos que vamos, estou esperando. Mamá já me marcou lá na parada, Bambam. Falta só você aceitar. Vamos fazer essa luta, Dublê e Bambam", projetou Junior Dublê.