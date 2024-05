Miocic revela desejo maior por luta contra Jon Jones do que ser campeão do UFC

Aos 41 anos e sem lutar desde 2021, Stipe Miocic admite estar na reta final de carreira no MMA. Justamente por isso, o americano é claro quanto ao seu próximo passo no UFC. Ex-campeão do peso-pesado da companhia, o veterano escancara seu desejo de medir forças com Jon Jones, atual detentor do cinturão da categoria.

Inclusive, Miocic buscou o duelo contra 'Bones' há anos e ele aconteceria em novembro, mas uma lesão do rival obrigou a entidade a cancelá-lo. Obcecado pelo embate, o veterano ressalta que é mais importante realizar a aguardada superluta com Jones do que voltar a ser campeão dos pesados. É bem verdade que o UFC ainda não anunciou a nova data para o confronto entre as lendas do MMA ocorrer. Sendo assim, Stipe até menciona um mês específico para, enfim, encarar o compatriota.

"É isso que eu quero. Vou esperar. Não me importo. Quero essa luta. Não me importo com o cinturão, só quero lutar com Jon Jones. O UFC estava falando sobre julho, mas isso passou. Estou pensando, talvez em novembro, de novo em Nova York", declarou o ex-campeão do UFC, ao participar do podcast 'JAXXON'.