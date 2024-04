Ketlen Esquentadinha supera americana e conquista primeira vitória no UFC

Depois de estrear no Ultimate com derrota para a compatriota Karine 'Killer', em junho do ano passado, Ketlen Souza voltou ao octógono neste sábado (27), pelo card preliminar do UFC Vegas 91, em busca de sua primeira vitória na entidade. Diante da americana Marnic Mann, 'Esquentadinha' fez bonito e conquistou a vitória por pontos após três rounds de domínio sobre a rival.

Com o resultado, a amazonense soma agora 14 vitórias e quatro derrotas na carreira como atleta profissional de MMA. Agora no peso-palha (52 kg), Ketlen Esquentadinha se junta ao grande contingente do Esquadrão Brasileiro no Ultimate, que conta com oito lutadoras no ranking top 15 da divisão.

A luta

Depois de um começo de estudo e troca de chutes por parte das duas lutadoras, a brasileira se soltou na luta e conectou bons golpes na trocação, além de ter aplicado uma queda na rival. Forte na troca de pegadas, Ketlen anulou o jogo de quedas da americana e novamente foi superior na luta em pé no segundo round.