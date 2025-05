Transmissão ao vivo de Flamengo x Bahia pelo Brasileirão: veja onde assistir

Flamengo e Bahia duelam na noite de hoje, às 21h (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025.

Onde assistir ao vivo? Sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view) transmitem o jogo.

O Flamengo vem de um revés pela competição. O Rubro-Negro foi derrotado pelo Cruzeiro por 2 a 1 na rodada anterior.