Fonseca dá troco em Navone e vai a semi inédita em Buenos Aires

Com o argentino pressionado, Fonseca conquistou um set point com uma ótima devolução de direita. Foi aí, então, que a sorte ajudou o brasileiro. Navone foi à rede para se salvar, mas o brasileiro mandou uma bola que bateu na fita e desviou, forçando uma falha do argentino. Game e segundo set, Fonseca.

Never in doubt



With a little help from the net, Joao Fonseca sends it to a decider 3-6 6-4 vs Navone in Buenos Aires! pic.twitter.com/47hYUOawPA -- Tennis TV (@TennisTV) February 14, 2025

A parcial decisiva começou com Navone quebrando mais uma vez o saque do brasileiro, e faltou pouco para o argentino disparar no placar. Fonseca salvou um break point no terceiro game, confirmou seu serviço e manteve-se perto. O argentino, porém, jogava com segurança seus games de serviço e dava poucas chances ao carioca, que seguia lutando. No nono game, precisou salvar dois match points para seguir vivo e forçar o tenista da casa a sacar para o jogo.

Navone até ganhou o primeiro ponto do game, mas errou duas direitas, viu Fonseca vencer um rali e jogou uma direita na rede para perder o saque e deixar o placar em 5/5. Cheio de moral, o brasileiro confirmou seu serviço de zero, fez 6/5 e pressionou o argentino. No 12º game, com duas ótimas direitas, forçou dois erros de Navone e ficou a dois pontos da vitória. Uma direita na paralela rendeu dois match points para o brasileiro. Navone salvou o primeiro com uma direita vencedora e o segundo com uma esquerda vencedora. Fonseca contudo, conquistou uma terceira chance com uma ótima direita. O argentino, então, não resistiu, e o carioca foi ao chão, de joelhos, festejar o triunfo.

No ranking

Com os pontos somados em Buenos Aires até agora, Fonseca já se aproxima do grupo dos 80 melhores do mundo. Ele aparece momentaneamente em 82º lugar no Live Ranking, que projeta a posição dos tenistas na lista da próxima segunda-feira. Se for campeão, o brasileiro estará entre os 70 melhores do ranking já na semana que vem.