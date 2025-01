Pouso Alegre x Atlético: onde assistir ao vivo e horário do jogo do Mineiro

O atual pentacampeão mineiro está na lanterna do Grupo A, com dois pontos. Com o time alternativo, o Atlético empatou com Aymorés e Democrata-GV nas duas primeiras rodadas do Mineiro.

Classificação e jogos Mineiro

O Pouso Alegre ainda não somou pontos e também está em último de sua chave, a C. A equipe foi derrotada por Athletic Club na estreia e goleada por 7 a 0 pelo América no duelo anterior.

Pouso Alegre x Atlético - 3ª rodada do Mineiro

Local: Estádio Manduzão, em Pouso Alegre

Data e horário: 26 de janeiro de 2025, às 16h

Transmissão: Premiere