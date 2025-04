Onde vai passar Santos x Red Bull Bragantino pelo Brasileirão? Como assistir

Santos e Red Bull Bragantino entram em campo hoje, às 20h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, em Santos, pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025.

Onde assistir? A partida será transmitida ao vivo pelo sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view).

O Santos tem apenas uma vitória e está na zona do rebaixamento. O Peixe vem de derrota por 2 a 1 no clássico com o São Paulo.