Sinner confirma favoritismo sobre Shelton e vai à final no Australian Open

O campeão do Australian Open estará de volta à Rod Laver Arena no domingo para defender seu título. O número 1 do mundo, Jannik Sinner, confirmou seu favoritismo nesta sexta-feira, na semifinal contra o americano Ben Shelton (#20 do mundo), ao vencer um primeiro set complicado e, depois, descomplicar o jogo mesmo com cãibras na reta final. No fim, o placar mostrou 7/6(2), 6/2 e 6/2 para o italiano.

Na decisão, Sinner vai enfrentar o alemão Alexander Zverev, que também estará disputando sua terceira final de slam. Sascha conquistou sua vaga na final ao superar Novak Djokovic, que abandonou a semifinal após perder o primeiro set por causa de uma ruptura muscular na coxa esquerda. No histórico de confrontos diretos, Zverev leva vantagem sobre Sinner, com quatro vitórias em seis jogos.

O momento de Sinner, contudo, é especial. O italiano vem de 20 vitórias consecutivas, sem perder desde a final do ATP 500 de Pequim, em outubro do ano passado, quando foi superado por Carlos Alcaraz. Desde então, Jannik foi campeão do ATP Finals, da Copa Davis e, agora, briga por mais um título do Australian Open.