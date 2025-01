Lula entra na campanha para Rio e Niterói sediarem Pan 2031

As duas cidades brasileiras ressaltaram que 80% da infraestrutura está concluída. Também foi argumentado que uma linha de metrô conectando a região metropolitana será o principal legado.

Rio e Niterói entregaram um dossiê ao COB em 16 de janeiro. O documento contém os argumentos das duas cidades para sediar o Pan de 2031. Para um município brasileiro pleitear sediar o evento, é necessário aval do COB (Comitê Olímpico Brasileiro).

São Paulo abriu mão

A dupla Rio e Niterói se tornou a candidatura brasileira com a desistência de São Paulo. No começo do mês, a maior cidade do país abriu mão de tentar ser a sede do Pan de 2031.

São Paulo se comprometeu a ajudar Rio e Niterói na disputa. A existência de infraestruturas preparadas para as Olimpíadas de 2016 foi citada como motivo para priorizar a candidatura das duas cidades.

O Rio foi a última sede brasileira do evento. O Pan 2007 foi realizado na cidade, que se preparava para receber os Jogos Olímpicos. São Paulo foi palco do Pan de 1963.