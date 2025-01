São Paulo desiste do Pan 2031, e Rio agradece: 'Atitude grandiosa'

Rio e Niterói entregaram um dossiê ao COB na última quinta-feira. O documento contém as bases para a candidatura conjunta. Agora, as cidades se preparam para defender a candidatura no próximo dia 29, na Assembleia Geral do COB.

Não muda o planejamento que estamos fazendo. Estamos com uma baita apresentação para poder apresentar na Assembleia do COB. Acho que São Paulo teve uma atitude grandiosa. São Paulo é gigante, e ter entendido a importância do Pan-Americano para o Rio e Niterói foi muito bacana. Foi uma atitude conjunta do governador Tarciso e do prefeito Ricardo Nunes, e quando o prefeito Eduardo Paes recebeu a informação, ficou muito contente. Agradecemos muito esse apoio de São Paulo Guilherme Schleder, secretário de Esporte do Rio de Janeiro, ao UOL

Guilherme Schleder (segundo da esq. para dir.) na posse de João Paulo como novo presidente do Botafogo Imagem: Divulgação Botafoo

Guilherme Schleder compareceu à posse do novo presidente do Botafogo, João Paulo Magalhães. O evento aconteceu na noite da última quinta, na sede de General Severiano.

O COB enviará a carta à PanAm Sports informando a escolha do representante brasileiro no próximo dia 31. A cidade escolhida será anunciada em agosto. Até aqui, além de Rio/Niterói, Assunção (Paraguai) também manifestou interesse em sediar o evento.

Veja nota de São Paulo

"A Prefeitura de São Paulo e o Governo do Estado de São Paulo decidiram apoiar a candidatura das cidades do Rio de Janeiro e de Niterói como sede dos jogos Pan-Americanos, em 2031. A decisão, tomada em comum acordo com o governo do Rio e as prefeituras do Rio de Janeiro e de Niterói, tem como base a relevante infraestrutura disponível das duas cidades - Rio de Janeiro sediou as Olimpíadas em 2016. O objetivo agora é trabalhar conjuntamente para que os jogos Pan-Americanos venham para o Brasil."