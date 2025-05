Palmeiras ganha do Ceará, prova ser mais forte fora de casa e tem vantagem na Copa do Brasil

Forte fora de casa, o Palmeiras ampliou a série invicta como visitante na temporada, ao largar na Copa do Brasil com vitória. Ganhou por 1 a 0 do Ceará, no Castelão, em um jogo mais faltoso do que bem jogado, nesta quarta-feira, e conquistou vantagem importante para decidir a classificação às oitavas da competição.

Paulistas e cearenses decidem a vaga apenas no fim de maio. O duelo de volta está marcado para o dia 22, uma quinta-feira, no Allianz Parque, onde o Palmeiras jogará com a vantagem do empate. Vitória do Ceará pela margem mínima forçará a disputa de pênaltis.

Foi o sétimo triunfo seguido na condição de visitante do Palmeiras neste ano. O resultado prova a força do time de Abel Ferreira longe do Allianz Parque e serviu para derrubar mais uma longa invencibilidade. Foi assim com Inter e Fortaleza, que não perdiam como mandante desde 2024 e 2023, respectivamente, e agora com o Ceará, este que havia sido derrotado em casa pela última vez em agosto do ano passado.