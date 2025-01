João tem série incrível, mas não é favorito contra italiano, diz ex-tenista

Rodrigo Mattos: 'Leila quis forçar saída do Rony falando de Dudu'

Ao usar o exemplo - ruim - de Dudu, Leila Pereira quis apontar um caminho pacífico para a saída de Rony, opinou Rodrigo Mattos.

A Leila, me parece, estava usando a declaração para dar uma forçada na saída do Rony. Foi minha impressão de que por isso que ela botou o Dudu no meio. [...] Ela quer negociar o Rony, então usou o exemplo para dizer: 'Tem uma saída possível'.

Rodrigo Mattos

