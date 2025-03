Fonseca volta a treinar logo após a vitória: 'Estava difícil jogar hoje'

Indian Wells (EUA) - Depois de vencer seu jogo de estreia no Masters 1000 de Indian Wells, João Fonseca foi para a quadra de treinos, praticar algumas devoluções. O objetivo é buscar uma melhor adaptação às condições, ainda mais depois de jogar em um dia com muito vento em quadra.

"Acho que foi uma boa estreia", disse Fonseca após vencer o britânico Jacob Fearnley por 6/2, 1/6 e 6/3. "Foi muito difícil jogar aqui. Estava ventando e acho que é a maior quadra em que joguei até agora. Então estou muito feliz com a forma como lutei hoje. Estava com uma quebra abaixo no terceiro set, as coisas não estavam muito boas para mim, mas continuei focando no meu jogo e estou muito feliz".

"As condições estavam muito difíceis hoje e eu não estava sentindo muito a bola. Por isso fiz esse exercício, foi mais uma soltura, porque eu sabia que estava só volto a jogar no sábado. Decidimos treinar mais algumas devoluções para que eu possa sentir um pouco mais a bola nos treinos de amanhã", acrescenta o carioca de 18 anos, que enfrenta o também britânico Jack Draper, 14º do ranking.