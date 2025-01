Fonseca pode ter compatriota e dois top 5 no caminho se bater 9º do mundo

Novo fenômeno do tênis, João Fonseca tem um caminho na chave principal do Australian Open que, além da pedreira logo de cara, pode cruzar com o de um outro brasileiro e de mais astros pela frente.

O que aconteceu

Se bater o número 9º do mundo Rublev na primeira rodada, o brasileiro pode encarar na sequência um ex-top 3. Trata-se do suíço Stan Wawrinka, que chegou à terceira posição do ranking em 2014. Ele, atualmente em 158º, encara o italiano Sonego (#54), e o vencedor enfrentará Fonseca ou o tenista russo na segunda rodada.

O carioca de 18 anos pode se deparar com o compatriota Thiago Wild ou com o norte-americano Tiafoe na 3ª rodada. Wild estreia contra o húngaro Marozsan, enquanto Tiafoe enfrenta o francês Rinderknech. Caso vençam, eles se enfrentam no jogo seguinte e podem entrar no caminho de Fonseca.