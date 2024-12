'Pele de crocodilo': nadadores mostram medalhas das Olimpíadas desbotadas

Os nadadores não foram os únicos a criticarem a qualidade das medalhas. Ainda em agosto, o skatista Nyjah Huston (EUA), que foi bronze no skate street, afirmou que as medalhas não têm qualidade.

As medalhas olímpicas são bonitas quando estão novas, mas depois de ficar em contato com a pele, com um pouco de suor e deixar meus amigos usarem no fim de semana elas aparentemente não têm tanta qualidade quanto você pensa. Nyjah Huston no Instagram

Clément Secchi, nadador francês, mostra medalha de bronze das Olimpíadas de Paris-2024 desbotada Imagem: Reprodução/Instagram