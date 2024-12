Bambam provoca ao desafiar Whindersson: 'Se correr, tem mais dois no radar'

Por fim, o ex-BBB disse que, se o influenciador "correr", há outros dois lutadores em seu radar — ele não chegou a citar nomes, mas disse que um dos possíveis rivais é de fora do Brasil.

Em fevereiro, teve minha luta com Popó e parei o país, foi a maior audiência da história. Em 2025, eu e a Maria Eugênia vamos parar o país novamente no meio do ano. Whindersson Nunes: o foguete está ligado para você. O foguete vai te pegar. E se você correr, tem mais dois no radar. Tem um internacional, que é um cara que eu quero lutar, e tem uma pessoa daqui do Brasil também — já já vem essa novidade, vem essa bomba. Ou seja, o rei do marketing voltou Bambam, no Instagram