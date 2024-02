Mais rápido que miojo: Popó amassa Bambam em menos de 1 minuto no FMS 4

Os quase dois anos trocados de farpas entre Popó e Bambam se resolveram em 36 segundos: o tetracampeão amassou e nocauteou o ex-BBB na principal luta do FMS (Fight Music Show) 4.

Em uma Vibra São Paulo pulsante, o baiano resolveu as tretas desde o início do duelo. Ele partiu para cima do desafeto e, em menos de 30 segundos, já havia acertado o rosto do paulista.

Bambam tentou fugir, mas era tarde demais: Popó continuou "macetando" o rival e fez o público explodir com 58 segundos, quando derrubou de vez o fisiculturista.