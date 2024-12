Série de Senna tem 'alcance sem precedentes' no mundo, diz Netflix

O poder de atrair a atenção dos quatro cantos do mundo. Este é o fenômeno Ayrton Senna, que tem seu legado agora exibido para as novas gerações na era digital e é um sinônimo de sucesso para a Netflix, plataforma de streaming que lançou neste mês sua série biográfica.

Com uma estratégia de marketing agressiva, a empresa tem divulgado o produto maciçamente em diversos países de um modo nunca antes feito em termos de conteúdos brasileiros.

"Estamos levando a campanha do Senna a uma escala global, alcançando diversos países ao redor do mundo com iniciativas envolventes que capturam a emoção e a velocidade da série. Na América Latina, temos campanhas robustas no Brasil, Argentina, Chile, México e Colômbia. No México, uma das ideias utilizou elementos que borram a cidade, como outdoors, para simular a visão de um piloto de F1 e destacar a velocidade do piloto brasileiro. Na Europa, nossa campanha está ativa na Alemanha, Itália, Grécia, Reino Unido, Espanha, Portugal e República Checa", disse ao UOL a vice-presidente de marketing da Netflix na América Latina, Bianca Rosenberg.