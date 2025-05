Everaldo vibra com gol da vitória do Fluminense: "A bola chegou e fui muito feliz"

O Fluminense venceu o Sport por 2 a 1 neste sábado, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).

O gol da vitória dos cariocas aconteceu no último lance da partida, com Everaldo. O atacante ganhou a titularidade após a lesão de Germán Cano. Ele vibrou com o tento e destacou que trabalha para sempre conseguir finalizar bem as chances criadas.

"Infelizmente aconteceu a lesão do Cano. Que ele melhore e volte logo para nos ajudar. Sempre fui consciente que uma hora a oportunidade iria chegar, não só nos jogos, mas de entrar como titular. O Renato sempre fala. A bola sempre vai chegar. Desta vez, a bola chegou e fui muito feliz", disse.