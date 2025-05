Segurança do Vasco agride torcedor em Brasília, local de jogo com Palmeiras

Segundo o homem, a agressão de Betinho aconteceu após ele protestar contra o técnico interino Felipe Loureiro, que também acumula o cargo de diretor-técnico do Vasco. Ele informa que fará um registro de ocorrência na delegacia contra o segurança.

O que rolou? Nós estávamos protestando ali contra o nosso diretor-técnico, que é o Felipe, e o seu Betinho, valentão, veio contra mim e me desferiu vários socos, principalmente a cabeçada, na covardia. Vou na delegacia, vou registrar um boletim de ocorrência. E vou entrar em contato com o meu jurídico para tomar medidas

Torcedor agredido por segurança do Vasco

Vasco afasta Betinho; Pedrinho também fala

O Vasco se manifestou no Instagram e informou o afastamento de Betinho. O clube reforçou o "repúdio a qualquer forma de violência".

Diante dos fatos ocorridos na noite deste sábado, no hotel onde a delegação está hospedada em Brasília, o clube informa que adotou imediatamente medidas administrativas, incluindo o afastamento do funcionário envolvido, para apuração rigorosa do caso nota do Vasco

Pedrinho, presidente do Vasco, também falou sobre o tema. "Assim que tomei conhecimento do episódio, as providências administrativas cabíveis foram tomadas com a seriedade que o caso exige. A violência não faz parte da minha formação nem dos meus valores. Qualquer protesto, crítica ou manifestação, por mais dura que seja, é parte do processo democrático, desde que feita dentro dos limites do respeito", disse.