Fonseca vence de virada e chega invicto às semis do Next Gen Finals

João Fonseca já estava classificado para as semifinais do ATP Next Gen Finals, torneio que reúne os oito melhores tenistas de até 20 anos na temporada 2024, mas não aliviou quando entrou em quadra nesta sexta-feira para cumprir tabela e completar sua participação na fase de grupos. De virada, o carioca de 18 anos bateu o tcheco Jakub Mensik (19 anos, #48 do mundo) e manteve-se invicto na competição. O jogo teve parciais de 3/4(4), 4/3(8), 4/3(5), 3/4(4) e 4/3(5) - o torneio é disputado em formato diferente, em melhor de cinco sets, com cada parcial indo até quatro games.

Atual número 145 do mundo, o brasileiro ficou em primeiro lugar no Grupo Azul, com três vitórias em três partidas. Antes desta sexta, ele já havia derrotado o francês Arthur Fils (20 anos, #20) e o americano Learner (19 anos, #122). Fonseca agora volta à quadra em Gidá, na Arábia Saudita, neste sábado, para jogar uma das semifinais. Ele vai enfrentar o francês Luca Van Assche (20 anos, #128).

Como aconteceu

Fonseca teve chances já no primeiro set, conquistando um 0/40 no saque de Mensik no terceiro game. O tcheco, porém, se recuperou e, pouco depois, teve chances no saque do brasileiro, que, por sua vez, salvou três break points. Mensik foi melhor no tie-break. Primeiro, abriu vantagem com dois mini-breaks no início do game. Depois, manteve a dianteira até disparar uma direita vencedora que determinou o placar da parcial: 4/3(4).