The Best vai passar na Cazé TV? Veja onde assistir e horário da cerimônia

A Fifa divulga nesta terça-feira (17), às 14h (de Brasília), os vencedores das categorias do The Best Football Awards 2024. A cerimônia de premiação do futebol vai acontecer em Doha, no Qatar e será transmitida apenas pelo Fifa+ (streaming). A Cazé TV fará um react, com comentários ao vivo sobre a premiação.

Vini Jr. pode colocar o Brasil novamente no topo. O atacante do Real Madrid terá o volante Rodri, do Manchester City, como principal adversário. A última vez que o Brasil venceu na categoria de melhor jogador foi com Kaká, em 2007.

Brasil não está representado na categoria de melhor jogadora feminina. A espanhola Aitana Bonmatí é a favorita para vencer.