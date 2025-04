Transmissão ao vivo de Botafogo x Fluminense pelo Brasileirão: veja onde assistir

O Botafogo recebe o Fluminense na noite de hoje, às 21h (de Brasília), no Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir ao vivo? A partida será transmitida pelo sportv (TV fechada) e Premiere (pay-per-view).

O momento é de pressão para o atual campeão, que ainda não conseguiu embalar no Brasileirão. Com apenas uma vitória em cinco jogos, o time alvinegro tenta se recuperar após a derrota por 1 a 0 para o Atlético-MG na rodada passada.