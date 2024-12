Piloto que foi salvo por Senna em imagem da série carrega culpa até hoje

Erik Comas - O Senna era tão generoso que para ele foi um ato normal ter me salvado em 1992. Mas para mim ele é um herói. Havia líquido vazando no meu carro após a batida e um grande risco de explosão. O Senna sabia disso, mas agiu por instinto ao ir em direção ao meu carro. Hoje talvez eu não estaria aqui contando isso se não fosse o Senna.

UOL Esporte - Você lembra de detalhes do seu acidente em 1992?

Erik Comas - Eu não me lembro de nada. Minha memória só se recorda de segundos antes de eu perder o controle do carro. Fiquei desacordado, mas meu pé continuava no pedal. A chance de explosão era grande. Não vi o Senna me socorrendo. E quando os médicos chegaram, ele permaneceu ali perto para conferir se eu estava bem.

Homenagem recente

Comas voltou a falar sobre o brasileiro no último dia 21 de março, quando Senna completaria 64 anos. No Instagram, ele fez um longo texto simulando uma conversa com o brasileiro, classificando o tricampeão como "anjo salvador".

Hoje você celebraria 64 anos. O fato de eu ter sido o último a te cumprimentar, exatamente na curva do Tamburello, naquele maldito 1º de maio de 1994, não me parece um privilégio, mas também não uma desgraça. A última despedida foi dolorosa, muito dolorosa. Foi a vontade de Deus que mudou para sempre a minha vida. Nunca havia estado de frente para a morte antes, mas a tua simplesmente não me parecia possível; você, o número um; você, meu ídolo! Dez anos tiveram de passar antes que eu conseguisse falar sobre isso, e 20 antes de poder me reunir junto à tua sepultura.