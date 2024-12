Super Crown: Rayssa Leal busca tri 'sem pressão' que pode render R$ 600 mil

Rayssa Leal está acostumada a subir no pódio e, neste domingo (15), às 11h15 (de Brasília), ela tem a chance de se despedir de 2024 com mais um título. Única representante do Brasil na final feminina, a medalhista olímpica tenta o tricampeonato consecutivo do Super Crown, competição de skate street da SLS que ocorre no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo.

O que aconteceu

Rayssa enfrentará quatro japonesas, duas delas campeãs olímpicas, e a australiana Chloe Covell. Como ficou entre as três primeiras do ranking mundial, a brasileira não precisou disputar o classificatório no sábado.

A natural de Imperatriz (MA) é a atual bicampeã do Super Crown, e ainda não foi derrotada no Brasil. Desde que a prova veio para o país, em 2022, no Rio de Janeiro, Rayssa Leal termina no lugar mais alto do pódio. A competição se transferiu para o Ginásio do Ibirapuera no ano passado.