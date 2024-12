Flamengo x Internacional: onde assistir e horário do jogo pelo Brasileiro

O Fla não terá o volante Pulgar. Expulso no empate sem gols com o Fortaleza, ele terá de cumprir suspensão. De la Cruz é o provável nome para a vaga.

O Internacional ainda sonha com o título, apesar de chances remotas. O Colorado está na terceira colocação, com 65 pontos, oito a menos que o Botafogo, mas um jogo a menos. De acordo com o departamento de matemática da UFMG, as chances de o time gaúcho levantar o título é de 0.74%.

O time pode ter mudanças. Enner Valencia deve comandar o ataque na vaga de Borré, que vai ter de cumprir suspensão após o terceiro cartão amarelo.

Prováveis escalações:

Flamengo: Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Evertton Araújo, De la Cruz e Gerson; Michael, Bruno Henrique e Gabigol (Plata). Técnico: Filipe Luís



Internacional: Rochet: Bruno Gomes, Rogel, Vitão e Bernabei; Fernando, Tabata, Thiago Maia e Wesley; Alan Patrick e Valencia. Técnico: Roger Machado

Flamengo x Internacional - Brasileiro

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Data e hora: 1 º de dezembro de 2024, domingo, às 16h (de Brasília)

Transmissão: Globo e Premiere