Bia Haddad vence na estreia em duplas no WTA 1000 de Madri

Um dia após encerrar um jejum de vitória em simples, Beatriz Haddad Maia venceu também em sua estreia na chave de duplas no WTA 1000 de Madri, na Espanha, nesta sexta-feira. A brasileira e a alemã Laura Siegemund superaram as chinesas Zheng Saisai e Wang Xinyu por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2.

O resultado fez Bia e Laura avançarem às oitavas de final. Na sequência, elas vão enfrentar a dupla russa formada por Diana Shnaider e Mirra Andreeva, cabeças de chave número cinco, que venceram nesta sexta a americana Nicole Melichar-Martinez e a russa Liudmila Samsonova por 7/6 (7/4), 6/7 (3/7) e 12/10.

Bia vinha de uma importante vitória na chave de simples, na quinta-feira. O triunfo sobre a americana Bernarda Pera encerrou um jejum de três meses sem vitória no circuito em jogos de simples. A brasileira acumulava nove derrotas consecutivas.