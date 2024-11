Pigossi perde 3ª seguida para argentina e deixará top 150

Pela terceira vez em menos de um mês, Laura Pigossi foi superada pela argentina Jazmin Ortenzi (#275). Nesta quinta-feira, nas oitavas de final do WTA 125 de Buenos Aires, a número 2 do Brasil viu a rival fazer 6/2 e 6/2 e avançar às quartas de final.

Campeã do torneio no ano passado, Laura vai despencar no ranking ao não conseguir repetir a campanha e defender seus pontos. Atual #129 na lista da WTA, a paulista de 30 anos vai deixar o top 150 e aparecer além da 160ª posição na próxima segunda-feira.

Pigossi tinha como objetivo nesta fim de temporada voltar a se aproximar do top 100 e conquistar uma vaga direta na chave do Australian Open, mas não teve o sucesso que desejava. Depois de vencer o W75 de São Paulo, em setembro, Laura perdeu na primeira rodada do WTA 125 de Cáli, na Colômbia, parou nas oitavas no WTA 125 de Colina, no Chile; e, agora, repete a eliminação nas oitavas o torneio da capital argentina.