Iga Swiatek é suspensa por um mês em caso de doping

Iga foi suspensa provisoriamente de 22 de setembro a 4 de outubro, período em que deixou de disputar três torneios: o WTA 500 de Seul, o WTA 1000 de Pequim e o WTA 1000 de Wuhan. No dia 22 de setembro, ela recorreu contra a suspensão provisória e, enquanto o recurso era julgado, Iga e sua equipe informaram o tribunal independente que haviam identificado que o remédio a base de melatonina estava contaminado com trimetazidina (TMZ).

A contaminação foi confirmada por um laboratório independente de Utah (EUA), que é credenciado pela Wada, e o cenário foi analisado por um expert científico independente de outro laboratório credenciado pela Wada. Quando isso aconteceu, a ITIA decidiu encerrar a suspensão provisória, o que aconteceu em 4 de outubro. Como a atleta recorreu dentro do prazo de 10 dias e a apelação teve sucesso, a suspensão provisória não foi tornada pública.

O tempo de suspensão provisória conta para a suspensão definitiva, portanto Iga, que recebeu sua sentença em 27 de novembro, estará liberada para voltar a competir já no dia 4 de dezembro.

Além disso, ela perde o prêmio em dinheiro recebido por sua participação no WTA 1000 de Cincinnati, que foi o primeiro evento realizado após o teste. Ela alcançou as semifinais do torneio e perdeu para Aryna Sabalenka, atual número 1 do mundo.