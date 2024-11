Jon Jones se diz confiante para vencer Stipe de 'forma devastadora'

Stipe volta ao octógono após mais de três anos. "Eu só queria dar um descanso ao meu corpo e à minha mente, sabe? Recarregar as baterias. Agora estou pronto para entrar lá e fazer meu trabalho. Meu objetivo é ter uma grande apresentação e sair com a vitória", diz o lutador, que nasceu e mora nos Estados Unidos, mas é filho de pais croatas.

Stipe encara o combate como 'a maior luta da carreira'. "Acho que essa é a maior luta da minha carreira até agora. Ele traz uma variedade de habilidades - socos, chutes, movimentos - e é muito inteligente no que faz. Será um confronto incrível. Jones é um adversário formidável e sei que preciso estar no meu melhor para superá-lo".

O UFC trata o encontro como 'a maior luta entre pesos-pesados na história do Ultimate'. O atual campeão Jon Jones tenta defender sua coroa pela primeira vez contra o ex-detentor do título Stipe Miocic.

Jon Jones segue praticamente invicto no UFC aos 37 anos de idade. Ele possui um cartel com 27 vitórias, uma derrota e um 'No Contest', sendo que o único revés foi por desclassificação após dar uma cotovelada em Matt Hamill em luta que aconteceu em dezembro de 2009. Ele retomou o título mundial ao vencer o francês Cyril Gane por finalização no UFC 285, em março do ano passado.

Stipe Miocic, de 42, tenta retomar o cinturão dos pesos-pesados. No último combate, Miocic perdeu para Francis Ngannou no UFC 260, em março de 2021. Ele possui 20 vitórias e 4 derrotas em seu histórico.

Jon Jones e Stipe Miocic medem forças neste sábado (16), a partir das 0h (de Brasília), no UFC 309, que será realizado no Madison Square Garden, em Nova York (EUA).