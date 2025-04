São Paulo lança uniforme número dois em homenagem ao tricampeonato mundial

O São Paulo confirmou nesta sexta-feira o lançamento do seu novo uniforme número dois para o restante da temporada 2025, a camisa é uma homenagem aos 20 anos da conquista do seu terceiro título mundial na história. O anúncio foi feito em uma campanha de marketing com a fornecedora de material esportivo New Balance.

A peça conta com detalhes diferenciados, entre eles um selo nas costas com os dizeres "Um é pouco. Dois é bom. Três, só São Paulo". Atrás do escudo, na parte interna, foi incluído uma parte do hino do clube em japonês. Também se sobressaem detalhes em dourado na gola e nos punhos, além de um brasão com flores de cerejeira, planta típica do Japão. Tudo em alusão ao país que as três taças foram conquistadas.

No material publicitário divulgado, vemos os ex-jogadores Lugano, Josué e Mineiro, autor do gol do título do tricampeonato em 2005, recebendo a entrega dos uniformes em um bonito cenário no país asiático. A gravação aconteceu em dezembro de 2024, quando também foram feitas imagens para a apresentação da camisa titular.