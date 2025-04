Italo, Yago e Pupo caem nas quartas e Brasil fecha etapa de El Salvador do surfe sem pódio

O Brasil encerrou sua participação na etapa de El Salvador do Circuito Mundial nesta sexta-feira, sem briga pelo pódio. Depois de garantir cinco surfistas entre os 16 melhores, viu o líder da temporada, Italo Ferreira, Yago Dora e Miguel Pupo pararem nas quartas de final. João Chianca, o Chumbinho, e Alejo Muniz se despediram ainda nas oitavas.

O dia começou com cinco brasileiros nas quartas de final e logo com Yago Dora avançando às quartas ao superar o japonês Connor O'Leary com direito a aéreo e 13,17 a 8,84 no placar na primeira bateria. Na sequência, João Chianca, o Chumbinho, não conseguiu passar pelo australiano Ethan Ewing, segundo na classificação geral, que se garantiu com 14,76 a 9,33.

Líder da temporada, Italo Ferreira entrou no mar de Punta Roca na bateria cinco diante do perigoso marroquino Ramzl Boukhiam. Mas não se intimidou e com "voos" nas ondas e uma excelente nota 7,33, não teve trabalho para se garantir com 14,26 a 10,76.