Insegurança, arremesso de pedras e medo: torcida do Fortaleza relata tensão contra o Colo-Colo

Uma atmosfera de tensão e insegurança marcou a experiência de aproximadamente 200 torcedores do Fortaleza que viajaram a Santiago, no Chile, para acompanhar a partida contra o Colo-Colo, válida pela segunda rodada do Grupo E da Libertadores. Relatos de falta de escolta policial, arremesso de pedras e copos, além de ameaças de invasão ao setor visitante, expõem o clima hostil enfrentado pelos brasileiros no Estádio Monumental. O medo se intensificou com a notícia das mortes de torcedores do time chileno nos arredores, culminando no cancelamento da partida e na permanência dos visitantes por horas dentro da arena.

A publicitária Victoria, de 27 anos, detalhou o clima de apreensão desde a chegada ao estádio. Ela e outros torcedores se encontraram no Patio Bellavista e seguiram de ônibus para o Monumental, notando a ausência de escolta policial, algo incomum em suas experiências em jogos fora do Brasil. "A gente falava que, por causa do Lucero (atacante do Fortaleza ex-Colo-Colo), podia ter algum tipo de rivalidade. Chegando no estádio, o motorista falou para a gente fechar as cortinas e daí vi que a gente não estava sendo escoltado", contou.

A sensação de insegurança escalou com a entrada no estádio, cerca de uma hora antes do apito inicial. Victoria relatou provocações constantes por parte dos torcedores do Colo-Colo, incluindo o arremesso de pedras e copos de bebida em direção aos brasileiros, além de ameaças de invasão ao setor visitante.