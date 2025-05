Jacobo Ramón marca no fim, Real vira sobre o Mallorca e adia definição do título do Espanhol

Com requintes de crueldade, o Real Madrid venceu o Mallorca de virada por 2 a 1 nesta quarta-feira, no Santiago Bernabéu, em jogo válido pela rodada 36 do Campeonato Espanhol, e adiou a definição da competição. Jacobo Ramón decretou o triunfo com um gol nos acréscimos e tirou o título do Barcelona, que já comemorava a conquista antecipada do torneio de camarote.

O resultado levou o time merengue aos 78 pontos na classificação. Nesta quinta-feira, o clube catalão, que ostenta 82 na tabela, enfrenta a equipe do Espanyol, no complemento da rodada. Em caso de vitória, a equipe azul e grená garante a volta olímpica.

O consagrado técnico Carlo Ancelotti, que acertou sua saída para comandar a seleção brasileira, agora torce por uma derrota do Barça para continuar alimentando as remotas chances de conquistar um título pelo gigante espanhol. De saída para a seleção brasileira, ele comanda o Real somente até o final do torneio nacional.