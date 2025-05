Zheng acaba com freguesia diante de irritada Sabalenka e encara Gauff na semifinal em Roma

Na sexta-feira, o segundo melhor tenista da Itália, atrás somente do líder do ranking, Jannik Sinner, vai encarar o não menos empolgado espanhol Carlos Alcaraz por vaga na decisão no ATP 1000.

A vaga na semifinal veio após 2h16 de jogo. E com reviravolta, após Zverev abrir 3 a 1 no primeiro set. Musetti devolveu a quebra para fazer 4 a 4, mas novamente ficou em desvantagem, com 6 a 5 e saque para o alemão. Depois de salvar quatro set points, devolveu a quebra e sobrou no tie-break, com 7 a 1.

O equilíbrio permaneceu até 4 a 4 no segundo set. Depois de oito games com os tenistas se sobressaindo no serviço, o italiano não desperdiçou o break point e abriu 5 a 4. Depois, bastou servir com qualidade para celebrar a vitória no segundo match point.